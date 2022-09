FEI World Equestrian Championship, tutto pronto nel Centro Sportivo Federale Pratoni del Vivaro

Tutto pronto per l’edizione 2022 dei FEI World Equestrian Championship avrà luogo nel Centro Sportivo Federale Pratoni del Vivaro nel comune di Rocca di Papa: “Poter ospitare la prossima edizione dei campionati del mondo di queste discipline, il concorso completo e gli attacchi, rappresenta per noi un grandissimo onore nonché l’occasione per presentare al nostro grande pubblico questo sport molto appassionante” - ha affermato Marco Di Paola, Presidente della FISE. “Il concorso completo e gli attacchi sono le discipline equestri più belle e complete poiché entrambe presentano più prove da superare” - ha raccontato Giuseppe Della Chiesa, Event Director FEI World Championships 2022. Per il concorso completo le prove sono quelle di dressage, salto ostacoli e cross-country, mentre per gli attacchi ci saranno sempre il dressage, ma anche la maratona e il percorso di ostacoli mobili. La parola completo già introduce il concetto che si trova alla base della disciplina stessa, bisogna essere equilibrati nelle varie specialità, ma questo non riguarda solo il cavaliere bensì anche il cavallo: “Il cross-country, un mix di adrenalina, divertimento ed emozioni per cavalli e cavalieri” - ha raccontato Ingrid Klimke, Amazzone tedesca, Oro a Pechino 2008 e Londra 2012 e Argento a Rio 2016. “Questa è una disciplina che senza ombra di dubbio necessita di un atleta coraggioso” - ha concluso Francesco Girardi, Direttore sportivo discipline olimpiche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 17:45

