FEI World Championship Roma 2022: l’importanza del binomio uomo-cavallo

Manca sempre meno ai FEI World Equestrian Championships. I Pratoni del Vivaro, che in questi giorni sono stati oggetto anche della firma del Protocollo d’Intesa per la riqualificazione dell’Impianto sportivo (siglata dal Presidente FISE Marco Di Paola, la Sindaca di Rocca di Papa Veronica Cimino e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti), ospiteranno i Mondiali di concorso completo (15-18 settembre) e attacchi (22-25 settembre). Fondamentale in queste discipline è il rapporto tra uomo e cavallo. Un rapporto indissolubile, “una relazione personale che si instaura tra i due” - dichiara Serena Bordone, Campionessa Italiana Concorso Completo 2022.

“Lo sport equestre si pratica con un compagno. Non è sufficiente avere una conoscenza tecnica, ma anche una grandissima cultura equestre” - sostiene Marco Di Paola, Presidente FISE “Il cavallo non è una motocicletta - afferma Giuseppe Della Chiesa, Event Director FEI World Championships 2022 - è un animale con il quale bisogna stabilire un rapporto solido basato sul rispetto”.

“Il rapporto uomo-cavallo si forma durante l’allenamento - conclude Francesco Girardi, Direttore Sportivo discipline olimpiche - i “veri uomini di cavalli” come vengono definiti nel gergo sono quelli che vivono insieme al cavallo e conoscono in tutti gli aspetti il proprio cavallo”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 23:46

