Tra una settimana al via i FEI World Championship 2022 ai Pratoni del Vivaro

Manca pochissimo all’inizio dei FEI World Equestrian Championship 2022: “Un’occasione per passare due weekend nella natura e approfondire i valori dello sport e in particolare dell’equitazione” come ha affermato Marco Di Paola, Presidente della FISE.

“Sarà il campionato del mondo e ci saranno i cavalieri e le amazzoni migliori” - ha aggiunto Wendy Laeremans, Direttore Sportivo della Federazione equestre Belga. I mondiali di equitazione rappresentano inoltre una grande opportunità per i partecipanti, poiché permetterebbero di guadagnare dei pass per partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la Nazionale Svizzera di Concorso Completo ha espresso il desiderio di ottenerne uno: “Noi speriamo di vincere un pass per Parigi e perché no, magari anche una medaglia”.

Il Centro Sportivo Federale Pratoni del Vivaro è un luogo magnifico, che merita di essere riscoperto e i FEI World Equestrian Championship 2022 rappresentano l’occasione perfetta: “Si tratta di un luogo meraviglioso che può acquisire ancora maggiore visibilità dal pubblico e questo è sicuramente un evento che merita di essere visto” - conclude Giuseppe Della Chiesa, Event Director FEI World Championships 2022.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 22:50

