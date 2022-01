Fedez e Marcell Jacobs, è rottura: ora si rischia la battaglia legale

Pochi mesi dopo è già rottura tra Fedez e Marcell Jacobs. L'atleta italiano, che alle Olimpiadi di Tokyo vinse la medaglia d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100, sarebbe infatti in procinto di lasciare l'agenzia Doom, di proprietà del cantante e gestita dalla madre-agente Anna Maria Berrinzaghi.

Leggi anche > Valentina Ferragni riprende le lezioni di pole dance e spiega perché non si è allenata per mesi

L'indiscrezione è riportata dal Sole 24 Ore. L'agenzia di comunicazione di Fedez gestisce e promuove l'immagine di celebrità dello spettacolo e dello sport, tra cui Marcell Jacobs. Che sarebbe però insoddisfatto della promozione della propria immagine, specialmente per quanto riguarda le copertine dei settimanali e la tv. Per questo motivo, l'atleta italiano potrebbe approdare a breve all'agenzia londinese Nexthing, diretta da Luca Oddo e Luca Scolari e specializzata nella promozione turistica dell'Italia.

Il contratto tra l'agenzia di Fedez e Marcell Jacobs dovrebbe terminare a settembre ed è per questo che, in caso di rottura, il cantante sarebbe pronto a far ricorso in tribunale. Fonti vicine all'atleta spiegano però che il contratto non sarebbe mai stato firmato sulla carta. Dopo un'estate da superstar assoluta, dal punto di vista comunicativo Marcell Jacobs sembra sparito. Il campione olimpico ha infatti rifiutato diverse interviste a media italiani ed esteri, anche a causa di argomenti troppo spinosi (come la separazione dall'ex compagna e il pagamento degli alimenti).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA