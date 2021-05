Europei Budapest 2021, Federica Pellegrini è medaglia d'argento nei 200 metri stile libero

Federica Pellegrini è ancora una volta sul podio; questa volta agli Europei di nuoto di Budapest: medaglia d'argento nei 200 metri libero per lei. La capitana azzurra ha battuto in finale Murez (Israele), Dumont (Belgio), Bonnet (Francia), Anderson (Gran Bretagna), Fain (Slovenia) e Mrozinski (Germania). Non le è riuscita, invece, la rimonta sulla rivale ceca Seemanova, che con il crono a 1'56"27 ha conquistato il gradino più alto e la medaglia d'oro. A un soffio di distanza dal lei Federica Pellegrini con 1'56"29 - soltanto due centesimi di secondo di ritardo - e al terzo posto la britannica Anderson con 1'56"42.

«Ero un po’ provata - ha dichiarato l'azzurra appena uscita di vasca -. Ho deciso di complicarmi la vita perché era l’unica occasione per fare tanti 200 attaccati», ha dichiarato. «È stato rischioso - ha sorriso - ma sono molto contenta. Non sono veloce come a Riccione perché ho fatto un passaggio più calmo, per il ritorno alla mia maniera. Comunque per me oggi non era scontata, la medaglia. L’ho presa e va bene così», ha concluso la Divina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA