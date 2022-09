Exclusive Padel Cup: Si parte nel weekend del 1° e del 2 ottobre a Milano. Tra i vip in campo Bergomi e ​Serginho

La prima edizione della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo è stata un grande successo, ma anche la seconda promette spettacolo. Per gli appassionati di padel di Roma e Milano sarà un autunno straordinario: riparte il circuito organizzato da MSP Italia.

VIP IN CAMPO

Sono stati tantissimi i personaggi che un anno fa si sono cimentati con la Exclusive Padel Cup, a dimostrazione di quanto il torneo sia subito entrato nel calendario degli appuntamenti più prestigiosi sia a Roma che a Milano. Gli ex calciatori Beppe Bergomi (che ha giocato il doppio misto in coppia con la moglie Daniela), Serginho, Cristian Zenoni (vincitore anche di una tappa) e Nicola Legrottaglie, la showgirl ed ex calciatrice Astrid Ericsson, Luca Facchetti (figlio dell’indimenticato Giacinto), l’ex pallavolista Pasquale Gravina, l’attrice Sarah Maestri e il conduttore di Zelig Davide Paniate sono stati solo alcuni dei vip che hanno partecipato al torneo nel 2021 e che sono pronti a tornare in campo.

IL CALENDARIO

Saranno sei le tappe in programma. Si parte nel weekend del 1° e del 2 ottobre a Milano, all’Aspria Harbour Club, per poi proseguire con la prima tappa di Roma, quella dell’8 e del 9 ottobre al Joy Padel Club. Il 22 e il 23 dello stesso mese appuntamento al Country Sport Village di Milano, con il tour che successivamente si sposterà di nuovo nella Capitale, tra il 5 e il 6 novembre, al Jolly Padel Club. Il 19 e il 20 novembre si giocherà il Master a Milano, al Padel Club Tolcinasco, con la Exclusive Padel Cup che si chiuderà infine a Roma, tra il 3 e il 4 dicembre, al Villa Pamphili Padel Club.

«Siamo orgogliosi di sostenere per il secondo anno consecutivo l’Exclusive Padel Cup - commenta Tiziana Lamberti, responsabile Direzione Sales & Marketing Wealth Management & Protection di Intesa Sanpaolo - un progetto in cui abbiamo creduto da subito e che si è rivelato vincente, contribuendo a rendere questa disciplina ancora più diffusa e intergenerazionale. Intesa Sanpaolo sostiene a tutti i livelli il mondo dello sport, i cui valori fondanti - rispetto delle regole, competitività sana, inclusione, fair play, superamento dei propri limiti - sono essenziali per la formazione in particolare delle nuove generazioni e per migliorare il benessere psicofisico a ogni età».

«Dopo lo straordinario risultato, in termini di presenze e visibilità, dello scorso anno, siamo felici di ripartire con la Exclusive Padel Cup su Roma e Milano, due città in cui il padel è ormai sport diffusissimo – le parole di Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Da ormai otto anni organizziamo tornei di padel amatoriale su scala nazionale, coinvolgendo oltre diecimila giocatori, e la Exclusive Cup in questo senso rappresenta un’eccellenza del nostro calendario».

Tra le grandi novità di questa edizione, l’ingresso di Varlion come sponsor tecnico. «Varlion è da sempre vicino ai tornei di padel amatoriale e siamo molto felici di essere lo sponsor tecnico di questa seconda edizione della Exclusive Padel Cup, fornendo anche i premi ai partecipanti e quale racchetta e palla ufficiale di questo prestigioso torneo in Italia», ha dichiarato Umberto Vano, direttore commerciale per il Sud Europa del noto brand argentino con sede a Madrid.

