Exclusive Padel Cup: da Javier Zanetti a Pasquale Gravina, tutti i campioni dello sport in campo

Il padel è sempre più lo sport degli ex calciatori, ma anche delle loro mogli. E prima di esultare per il 4-0 dell'Inter al Cagliari, Javier Zanetti al Quanta Club di Milano ha potuto seguire la moglie Paula impegnata nell'ultima tappa dell'Exclusive Padel Cup, circuito organizzato da MSP Italia (ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni). “Io e Paula giocavamo a padel in Argentina quando avevamo 18 anni”, ha ricordato Zanetti, non l'unico ex interista a fare il tifo fuori dai vetri.

Con lui anche Esteban Cambiasso, con la moglie Claudia in campo. Sono stati numerosi gli ex giocatori a essersi alternati sui campi della Exclusive Padel Cup: da Beppe Bergomi (che ha giocato il doppio misto in coppia con la moglie Daniela) a Serginho, fino a Cristian Zenoni (vincitore anche di una tappa), Nicola Legrottaglie, Lampros Choutos e Oscar Brevi. In campo anche Marta Sannito, moglie di Antonio Cabrini, Alessia Serafini, moglie di Cristian Zaccardo, e Graziella Laffranchi, moglie dell’ex atleta Gennaro Di Napoli. Altre presenze illustri quelle della showgirl ed ex calciatrice Astrid Ericsson, di Luca Facchetti (figlio dell’indimenticato Giacinto) e dell’ex pallavolista Pasquale Gravina, uno di quelli della“Generazione di Fenomeni”. “Il padel mi ricorda il movimento a due del beach volley”, ha spiegato Gravina.

Sportivi, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, come l’attrice Sarah Maestri e il conduttore di Zelig Davide Paniate. Complessivamente, sono state oltre 60 le coppie iscritte alle tappe milanesi, per un totale di oltre 500 tra giocatori e giocatrici nelle tre categorie: maschile, femminile e misto. L’ultimo appuntamento del 2021 per la Exclusive Padel Cup sarà il Master di Roma, in programma nel prossimo weekend (18-19 dicembre) al Villa Pamphili Padel Club.

