EuroTriGames, Nicole Orlando fa la storia: per l'azzurra record del mondo nel salto in lungo e nel triathlon

L'Italia dello sport non sa più perdere. Anche se l'estate è finita, i trionfi azzurri continuano e lo dimostra l'entrata nella storia dell'atleta paralimpica Nicole Orlando.

Leggi anche > Basket, la nazionale italiana atleti con sindrome di Down si conferma campione d'Europa

La 27enne di Biella, affetta da sindrome di Down, ha trionfato agli Euro TriGames, ottenendo cinque ori ma soprattutto due record mondiali nel salto in lungo e nel triathlon. Nel salto in lungo l'atleta azzurra ha sfoderato uno storico 3,55 metri, mentre nel triathlon ha ottenuto 2298 punti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA