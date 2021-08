Europei volley, l'Italia fa poker: le azzurre battono la Croazia. Nel quarto match dei gironi preliminari le ragazze di Mazzanti dominano il campo e spazzano via le avversarie 3 a 0. Con quattro vittorie su quattro sono prime nel girone.

Ancora una vittoria per la Nazionale di volley femminile impegnata agli Europei di categoria, in corso di svolgimento in Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria.

La squadra del ct Davide Mazzanti ha battuto al Palasport di Zadar per 3-0 la Croazia con i seguenti parziali: 25-15, 25-23, 25-15. Le azzurre torneranno in campo domani alle ore 20 per affrontare la Svizzera.

