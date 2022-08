Europei, doppietta azzurra nei tuffi: Lorenzo Marsaglia vince l'oro, bronzo a Giovanni Tocci

Doppietta azzurra nei tuffi dal trampolino da tre metri: oro e bronzo per l'Italia. Lorenzo Marsaglia vince la medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino da 3 metri agli Europei di nuoto di Roma con il punteggio di 453.85. Argento per il britannico Jordan Houlden con 428.55, bronzo per Giovanni Tocci con 392.70.

E un'altra medaglia arriva nei tuffi dalle grandi altezze: Alessandro De Rose vince la medaglia di bronzo con il punteggio di 416.45. Oro e argento ai due romeni Popovici e Preda.

