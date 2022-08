Europei nuoto, Paltrinieri d'oro e Galossi di bronzo: magica Italia negli 800 stile

Un super Gregorio Paltrinieri in testa fin dall'inizio degli 800 metri stile libero conquista l'oro nella finale della specialità agli Europei di Roma. Il fuoriclasse azzurro (Fiamme Oro) ha cominciato ad accelerare ai 500 metri e per gli avversari è diventato, nuovamente, imprendibile chiudendo a 7'40«86, nuovo record dei campionati in corso. Sul podio, di bronzo, anche Lorenzo Galossin 7'43»37, record mondiale juniores. Argento per il tedesco Maertens.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Agosto 2022, 21:08

