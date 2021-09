Europei di pallavolo, Mario Adinolfi non cambia idea su Paola Egonu: «Torneo minore e lei..»

Mario Adinolfi non cambia idea su Paola Egonu, fresca vincitrice degli Europei di Pallavolo. Si era scagliato contro la giocatrice disapprovando la scelta di nominarla portabandiera olimpica. La vittoria di ieri sera contro la Serbia, la squadra che ha trionfato alle Olimpiadi, non sarebbe abbastanza. Il suo tweet poco lusinghiero lo ha fatto balzare in tendenza su Twitter.

Mario Adinolfi su Paola Egonu

Il leader del Popolo della Famiglia aveva attaccato la pallavolista, portabandiera alla cerimonia di apertura di Tokyo 2020, scrivendo: «Scelta senza nessun merito sportivo, solo per il fatto che incarna un cliché». Dopo la vittoria di ieri gli utenti del web hanno chiesto un commento sul trofeo.

La risposta di Mario Adinolfi non si è fatta attendere. L’Europeo vinto dalla Nazionale femminile di pallavolo in Serbia vale poco e rappresenta un torneo minore. Egonu ha anche vinto un riconoscimento individuale come miglior giocatrice. Adinolfi aveva criticato anche l'esordio degli Azzurri a Tokyo 2020, salvo poi essere chiamato in causa davanti al record totale di medaglie.

Ecco il tweet di oggi: «Mi chiedono un commento su Egonu. Il commento è che alle Olimpiadi ha fallito causando il brutto risultato delle azzurre perché non sa reggere i social. Il che, confermo, non ne fa una gran vessillifera olimpica. Sono lieto che in un torneo di rilevanza minore abbia fatto bene».

