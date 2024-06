Europei Atletica, l'oro della 4x100 chiude un'edizione da record: 24 medaglie per l'Italia. Da Jacobs a Tamberi, Iapichino e Battocletti

di Daniele Petroselli

Chiusura col botto per l'Italia degli Europei di Atletica di Roma. Ancora pioggia di medaglie per gli azzurri, di fronte ancora al presidente Sergio Mattarella (e a quello del Senato Ignazio La Russa), a partire dall'oro della 4x100 maschile, con Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu che dominano dal primo all'ultimo metro e chiudono a 37″82, nuovo record stagionale europeo, davanti a OLanda con 38"46 e Germania con 38"52.

Grande argento della 4x400 maschile (Meli, Sito, Scotti, Aceti), con gli azzurri che arrivano dietro al Belgio ma bruciano al fotofinish una Germania che nel rettilineo finale ha provato a insidiarne la seconda posizione. Bravissima anche Larissa Iapichino, che nel lungo con un balzo di 6.94 all'ultimo tentativo dopo una gara in progressione, conquista un argento bellissimo dietro alla tedesca Malaika Mihambo (7.22). Il bronzo invece arriva da Pietro Arese, che con un finale in crescendo nei 1500 metri ottiene un podio importantissimo (vittoria del norvegese Ingebrigtsen), con tante lacrime in pista dopo aver tagliato il traguardo.

Ad aprire la serata invece era stata la 4x400 femminile (Accame, Trevisan, Polinari, Mangione), che con 3'23"40 ottiene il quarto posto ma soprattutto il nuovo record italiano nella finale vinta dall'Olanda davanti a Irlanda e Belgio.

IL BILANCIO DELL'EUROPEO

Italia che chiude questa rassegna continentale con un bottino di 24 medaglie (11 ori, 9 argenti, 4 bronzi). A inizio Europei era difficile pensare che si potesse già fare meglio dell'edizione 2022 (11 medaglie, di cui 3 ori, 2 argenti, 6 bronzi), ancor di più che si superasse il record di Spalato '90 quando l'Italia si aggiudicò 5 ori e 12 medaglie complessive. E invece il movimento dell'atletica azzurra ha dimostrato di essere in salute e soprattutto già in formato Olimpiadi. La giornata che rimarrà nella storia è senz'altro la seconda, quella dell'8 giugno, quando in soli 42 minuti, sotto il cielo della Capitale, sono arrivati ben tre ori in sequenza (Jacobs, Simonelli e Fabbri).

Stefano Mei, Presidente Fidal, su questa edizione degli Europei ha detto: "Adesso siamo la Nazione più forte d’Europa nell’atletica. Quest’anno abbiamo confermato la tendenza della scorsa stagione, dopo aver conquistato la Coppa Europa, perché andiamo meglio in tutti i settori anche se qualche specialità soffre un po’ di più. Sono commosso da questi ragazzi. Al mio primo campionato da presidente, tre anni fa agli Europei indoor, mi veniva da piangere per gli ottimi risultati che in quel caso erano merito di chi scendeva in gara e dei tecnici. Poi abbiamo cercato di formare questo gruppo di atleti educati e determinati, che hanno percepito la presenza di una Federazione che crede nelle loro qualità". E sulle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai lontane meno di due mesi, ha detto: "A Parigi c’è la possibilità di fare meglio che a Tokyo come numero complessivo di medaglie. Poi dovremo accettare i risultati, anche se dovessero arrivare otto quarti posti, ma abbiamo dati riscontrati e non diamo numeri a caso".

Soddisfatto anche il numero uno dello sport italiano, il presidente del CONI Giovanni Malagò: "Siamo andati l di là di ogni più rosea previsione sia come numero di medaglie sia come risultati e primati.

L'ELENCO DELLE MEDAGLIE

ORO

- Antonella Palmisano, 20km marcia donne

- Nadia Battocletti, 5000m donne

- Leonardo Fabbri, getto del peso

- Lorenzo Ndele Simonelli, 110m ostacoli uomini

- Marcell Jacobs, 100m uomini

- Yemaneberhan Crippa, mezza maratona uomini

- ITALIA, mezza maratona uomini a squadre (Crippa, Riva)

- Sara Fantini, lancio del martello

- Nadia Battocletti 10.000 m donne

- Gianmarco Tamberi, salto in alto maschile

- ITALIA, staffetta 4x100 maschile (Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu)

ARGENTO

- Valentina Trapletti, 20km marcia donne

- ITALIA, staffetta 4x400m mista (Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione)

- Mattia Furlani, salto in lungo uomini

- Chituru Ali, 100 metri uomini

- Pietro Riva, mezza maratona uomini

- Filippo Tortu, 200 metri uomo

- Alessandro Sibilio 400 hs

- ITALIA, staffetta 4x400 maschile (Riccardo Meli, Luca Sito, Edoardo Scotti, Vladimir Aceti)

- Larissa Iapichino, salto in lungo

BRONZO

- Francesco Fortunato, 20km marcia uomini

- Catalin Tecuceanu, 800m uomini

- Zaynab Dosso, 100m donne

- Pietro Arese, 1500 metri

