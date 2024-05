Europei di atletica, tutte le gare in diretta su Sky Sport: dal 7 al 12 giugno a Roma l'élite dello sport continentale

di Redazione web

La Casa dello Sport di Sky diventa ancora più ricca grazie a un nuovo, straordinario, appuntamento: i Campionati Europei di atletica leggera, live su Sky e in streaming su NOW dal 7 al 12 giugno. Lo scrive l'emittente. Grazie a un accordo con European Broadcasting Union (EBU), questa estate i migliori atleti del continente si sfideranno in diretta su Sky dallo Stadio Olimpico di Roma, nel Parco del Foro Italico e su alcune delle strade più affascinanti della Capitale. Sarà la terza edizione italiana dei Campionati Europei di atletica leggera, dopo quelle del 1934 a Torino e quella del 1974 a Roma.

Europei di atletica su Sky Sport

Le gare, che metteranno in palio 147 medaglie per le 24 differenti specialità, saranno trasmesse in diretta dai canali di Sky Sport, che proporrà le cinque sessioni mattutine e le sei sessioni serali integralmente, offrendo una copertura completa della manifestazione romana. Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky: “È con grande piacere che annunciamo un nuovo importante evento nella Casa dello Sport di Sky, i Campionati Europei di atletica leggera ‘Roma 2024’.

Il nostro Paese torna a organizzare una grande manifestazione internazionale e Sky sarà presente con il valore aggiunto dello Sky touch - dirette, approfondimenti, studi - che caratterizza come sempre i nostri eventi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 14:33

