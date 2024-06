Europei Atletica di Roma, le finali in programma: tutti gli italiani in gara, orari e deve vederle in tv

Gli Europei di Atletica sono arrivati al terzo giorno in questa edizione di Roma, con lo Stadio Olimpico che fa da cornice all'evento. Grande attesa per tutti gli italiani in gara che hanno già ottenuto un gran numero di medaglie. Fino a ora sono 15 i riconoscimenti vinti dagli atleti azzurri che hanno già assicurato 7 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Una bacheca di tutto rispetto che ha doppiato i secondi in classifica della Gran Bretagna. Questi, infatti, fino ad ora hanno ottenuto solo 7 medaglie. Gli azzurri si preparano ad allungare ancora il distacco con gli ultimi appuntamenti di oggi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 19:21

