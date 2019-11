European Baseball Coach Convention: la Major League sbarca a Roma

Giovedì 21 Novembre 2019, 19:54

Laper la prima edizione della, organizzata da Roma Brewers e Travelball, che si svolgerà nel week end del 23 e 24 novembre. Due giorni (il primo in aula alla Sala Auditorium del Palazzo delle Esposizioni, il secondo in campo sul diamante dell'Acqua Acetosa) di immersione totale con il batti e corri e non solo. Il programma della manifestazione gode infatti del patrocinio non solo della FIBS, ma anche della FIP, potendo contare su un relatore come Andrea Capobianco, allenatore della nazionale femminile di basket.In aula i lavori inizieranno alle 9.30. Si alterneranno Gianfranco Pavone, docente di educazione fisica, Andrea Capobianco, allenatore della nazionale femminile di basket,, manager degli, Ron Maestri, ISG (International Sport Group),, nazionale azzurro ed ex giocatore MLB. Dopo la pausa pranzo Marco Nanni, manager più volte campione d'Italia, Mario Chiarini manager del San Marino ed ex capitano della nazionale,, pitching coach (allenatore dei lanciatori) dei Cincinnati Reds, Gianguido Poma, manager del Parma, Jim Mansilla, Dade Miami University e, a conclusione intorno alle 17.45, ancora Brian Snitker.Sul diamante dell'Acqua Acetosa il giorno dopo, ci sarà invece lo showcase a partire dalle ore 10 fino alle 13 circa, con l'intero staff, compresi Snitker e Johnson. Alla conclusione della manifestazione, parte del gruppo si sposterà allo Stadio Olimpico per assistere a Roma-Brescia, ospite d'onore della società giallorossa. Soddisfazione è stata espressa dal coordinatore della manifestazione Marco Sforza: «Siamo pronti e credo che sarà una grande esperienza per tutti i partecipanti, grazie a una serie di relatori, e non parlo solo di quelli che vengono dagli Stati Uniti, di assoluto primo piano».Oltre ai protagonisti della manifestazione, alla conferenza stampa nell'Aula Giulio Cesare in Campidogliopresenti anche il presidente della commissione Sport di Roma Capitale Angelo Diario, la vice Svetlana Celli, il vice presidente del Consiglio Regionale Devid Porrello, il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola e il vice presidente della FIP Gaetano La Guardia.