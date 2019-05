Piazza di Siena: show finale con il Carosello del San Raffaele

Chiude la 87° Piazza di Siena Il Carosello San Raffaele Viterbo, simbolo di integrazione e capacità di inclusione sociale dello sport. Questa sera la squadra composta da 22 ragazzi, sia normodotati che con disabilità, si è esibita nonostante la pioggia, al termine di una tre giorni internazionale che ha richiamato a Roma il Gotha dell'equitazione. Grande entusiasmo e lunghi applausi per il Carosello del centro di riabilitazione equestre, che è tornato per la sedicesima volta a Villa Borghese. Una performance perfetta da un punto di vista tecnico che ha annullato ogni "diversità" in campo. «La riabilitazione equestre è un approccio alla cura sorprendente che va supportato e sviluppato ancor di più dove possibile» ha dichiarato Maria Grazia Cucinotta, testimonial del carosello del San Raffaele. «A Piazza di Siena - ha detto l’attrice - vince anche lo sport che include. Che diventa valorizzazione della diversità. Che è ciò che rende unico lo spettacolo messo in scena dai ragazzi seguiti presso la struttura viterbese»

Domenica 26 Maggio 2019, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA