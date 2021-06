Piazza di Siena, al Rolex Gp di Roma Garofalo fa ben sperare per il futuro dell'Italia mentre la Germania è tornata fortissima

Le immagini e il successo del Rolex Gran Premio Roma nello splendido scenario di Villa Borghese lanciano già l’edizione 2022 di Piazza di Siena, l’evento che sarà del definitivo rilancio dopo quello della resilienza e della bravura, appena concluso nella Capitale. E l’Italia si coccola la top ten ottenuta nel Rolex Gp Roma da Giampiero Garofalo, classe 1994, che lascia ben sperare per il futuro dell’equitazione italiana, mentre la Germania si gode il ritorno alla vittoria dopo quasi un decennio.

La gara in vetrina. David Will, in sella a C Vier 2, trionfatore dell’edizione 2021 del Rolex Gran Premio Roma a Piazza di Siena, evento di punta della quattro giorni romana. Il cavaliere tedesco, classe 1988, ha avuto la meglio sulle due amazzoni statunitensi Laura Kraut e Jessica Springsteen, finite rispettivamente seconda e terza, in sella a Baloutinue e Don Juan van de Donkhoeve. Una seconda manche, alla quale si erano qualificati i tredici binomi meglio piazzati della prima, decisa all’ultima barriera, quando l’irlandese Bertram Allen, virtualmente ancora in corsa per il titolo, ha commesso un errore decisivo che lo ha tolto dalla lotta per la vittoria. La giornata si è conclusa con tre soli percorsi netti complessivi, quelli degli atleti che hanno composto il podio, ed è stata la differenza cronometrica a determinarne le posizioni finali. Nell’albo d’oro del Gran Premio, la bandiera tedesca mancava dal 2012, quando a vincere fu Ludger Beerbaum, in sella a Gotha FRH. E ora c’è un anno intero per far tornare Piazza di Siena più forte che mai.

