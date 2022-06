Equitazione, a settembre alle porte di Roma i Mondiali di completo e attacchi in versione “green”

Dopo 24 anni Roma torna ad essere 'Caput Mundi’ degli sport equestri con l’organizzazione dei FEI World Equestrian Championships di concorso completo, in programma dal 15 al 18 settembre, e attacchi, che si disputeranno invece la settimana successiva dal 22 al 25 settembre.

La location sarà quella dei Pratoni del Vivaro, a Rocca di Papa, alle porte di Roma, luogo iconico che ospitò anche le gare di equitazione dei Giochi di Roma1960. L’agonismo e la competitività non saranno gli unici temi del Mondiale. Sarà infatti una delle manifestazioni più green di sempre grazie ad una serie di attività eco-sostenibili messe in campo dalla Federazione Italiana Sport Equestri. A meno 100 giorni esatti dal via Marco Di Paola, Presidente della FISE, ha voluto sottolineare la centralità di questa tematica: “Abbiamo la fortuna di disputare il nostro sport a contatto con l’ambiente. Ed è per questo motivo che vogliamo proporre i valori dell’eco-sostenibilità”. Ad elencare le azioni concrete fatte finora ci ha pensato il Segretario Generale della FISE, Simone Perillo: “Tra le varie iniziative ci sono sicuramente la piantumazione di 50 querce per contribuire alla crescita dell’ambiente naturale dei Pratoni, la firma di un accordo con Equoevento Onlus per la riduzione degli scarti alimentari e l'accordo con il WWF a sostegno delle loro Oasi italiane”.

“I Pratoni del Vivaro sono stati riqualificati non solo per consentire lo svolgimento di gare come i Mondiali di settembre, ma anche per dare alla comunità circostante un parco da vivere” - ha affermato Giuseppe Della Chiesa, Event Director FEI World Championships 2022. Dunque i cavalieri e le amazzoni più forti del mondo sono pronti a sfidarsi per contendersi il titolo di Campioni del Mondo immersi nella splendida natura dei Pratoni del Vivaro: “Sarà una manifestazione speciale perché questo è un posto unico, magnifico” - ha concluso Susanna Bordone, Campionessa italiana concorso completo 2022.

