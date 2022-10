Enrico Bonati e Lucia Forte trionfano al Trail del Prosecco Superiore. Una festa nella festa, protagonisti atleti e territorio

Enrico Bonati e Lucia Forte trionfano al Trail del Prosecco Superiore. Una festa nella festa che ha visto protagonisti sia gli atleti sia il territorio. Che le colline tra Conegliano e Valdobbiadene fossero una chicca, una piccola perla che si distingue per le eccellenze vitivinicole, era cosa nota. La zona, famosa per la produzione del più pregiato tra i prosecchi, è stata anche terreno di gara per gli atleti che si sono messi alla prova domenica 9 in una competizione che unisce sport e territorio.

Un bel giro ad anello della distanza di 25 chilometri (e poco meno di mille metri di dislivello positivo), adatto anche agli amanti della corsa road. Ideale per i velocisti, il tracciato invoglia a far girare le gambe. Ci sono le salite, brevi ma intense, e ci sono anche le discese, in cui è davvero possibile fare la differenza. Nello stesso fine settimana a Pieve di Soligo, in un clima di festa generale, si è svolta anche la sagra paesana con il tradizionale spiedo di quaglie.

Organizzata dalla TAMTAM (TRAIL ALTA MARCA) A.S.D. insieme allo sponsor AlpenPlus, ha coinvolto circa 200 atleti che non hanno voluto mancare a un appuntamento che, per i veneti, corrisponde a una delle tradizionali chiusure di stagione. Da 12 anni, infatti, le foglie gialle e rosse dei vitigni, così come il marrone dei ricci e delle castagne, accompagnano questo trail. Una gara sentita e partecipata (che mobilità qualcosa tipo 100 volontari), che negli anni si è svolta su tracciati e lunghezze anche leggermente differenti. Quest’anno l’organizzazione ha optato per una sola e unica distanza da 25 chilometri, ma l’anno prossimo potrebbe arrivare anche la formula “short trail” che accontenterebbe anche i meno allenati.

Ma veniamo alle classifiche. Su 200 partenti quasi tutti sono giunti al traguardo senza sforare l’unico camcello posto a metà gara. Il vincitore è stato Enrico Bonati (team Mud and Snow – Salomon), che partito già con la quinta ingranata, che è stato capace di fare il vuoto dietro di sé stoppando il crono a 01:52:31. Buon conoscitore del percorso, secondo classificato nel 2021, il rodigino Bonati quest’anno è riuscito davvero a performare al meglio, lasciandosi dietro Enrico Gheno (Emmerunning Team – 01:54:26) e Mattia Agugiaro (Atletica Vicentina 01:56:55). Medaglia di legno per Diego Basso e quinta piazza per Daniel Del Bon. L’ultrarunner Oliviero Alotto, fresco di Tor des Géants, ha chiuso in 23sima posizione. Al femminile la regina indiscussa di questa edizione 2022 è Lucia Forte (United Trail and Running 02:20:53), che ha dato ben 9 minuti alla favorita Ramona Barbieri (Mud and Snow) che ha chiuso in 02:29:41. Dietro di lei buoni piazzamenti per la local Michela Brustolin dell’Atletica Sernaglia con 02:31:03, Silvia Dalla Fontana e Barbara Busetti in quarta e quinta posizione.

CLASSIFICA MASCHILE (PRIME 5 POSIZIONI)

1. BONATI, ENRICO MUD AND SNOW- SALOMON 01:52:31,3 — 2. GHENO, ENRICO EMMERUNNING TEAM 01:54:26,8 +1:55,5 3. AGUGIARO, MATTIA ATLETICA VICENTINA 01:56:55,8 +4:24,5 4. BASSO, DIEGO 02:02:53,4 +10:22,1 5. DEL BON, DANIEL RUNCARD 02:04:25,2 +11:53,9

CLASSIFICA FEMMINILE (PRIME 5 POSIZIONI)

1. FORTE, LUCIA UNITED TRAIL AND RUNNING 02:20:53,4 — 2. BARBIERI, RAMONA MUD & SNOW 02:29:41,3 +8:47,9 3. BRUSTOLIN, MICHELA ATLETICA SERNAGLIA 02:31:03,2 +10:09,8 4. DALLA FONTANA, SILVIA 02:36:09,2 +15:15,8 5. BUSETTI, BARBARA MACIANO TEAM RUNNERS A.S.D. 02:39:27,5 +18:34,1

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 17:24

