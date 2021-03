Ippica, Enrico Bellei nella storia: a Capannelle la vittoria numero 10.000 in carriera

Un pomeriggio speciale all'Ippodromo Capannelle di Roma. Infatti con la vittoria in sulky a Isabella Ferm nella 6ª corsa in programma, Enrico Bellei ha centrato il successo numero 10.000 in carriera. Un record impressionante quello messo a segno dal "Cannibale", come viene chiamato nell'ambiente, che entra così nella storia del trotto. Un primato raggiunto dopo una gara al cardiopalma, visto l'arrivo al fotofinish che ha costretto il giudice di gara agli straordinari.

Classe '63 e figlio di un altro grande driver come Nello Bellei, ha iniziato la sua carriera nel 1982 portando a casa nella stagione d'esordio ventidue vittorie. Da quel momento in poi un'ascesa incredibile del driver toscano, che nel 1995 ha superato, con 276 successi, il record di Ugo Bottoni di 262 vittorie in un anno raggiunto nel 1960. Un primato portato poi nel 2010 a 538. Tanti i successi importanti per Enrico Bellei, come il Gran Premio Lotteria di Agnano nel 2004 e il Derby italiano di trotto nel 1997, 2004, 2005 e 2015. Nel 2010 a Torino e nel 2012 ad Amburgo poi il titolo di campione europeo dei guidatori, oltre a un secondo posto ai Mondiali per Guidatori. In Italia poi tanti altri titoli: 23 scudetti vinti, di cui 19 consecutivi, oltre al premio Frustino d'oro (assegnato al driver con più vittorie in un anno) ottenuto per 21 volte, di cui 17 consecutive.

Uno stakanovista del trotto Bellei, che nella Capitale ha centrato un traguardo davvero storico: «Adesso inizio a rendermi conto che 10.000 vittorie sono veramente tante - le parole a caldo dop oaver portato a casa il Premio Mr Almo -. 10.000 vittorie che racchiudono i sacrifici di tanti anni, la passione, il lavoro, il sudore, i tanti chilometri fatti in macchina, ma anche il piacere di avere condiviso questo meraviglioso percorso con persone che mi hanno sopportato e supportato, che mi hanno dato consigli e che mi hanno dato la possibilità di raggiungere questo straordinario traguardo. Calcolando 36 anni di carriera, sono 280 corse vinte ogni anno, mi rendo conto che si tratta di una media quasi assurda. E adesso sono proprio contento, per me e per tutti quelli che mi sono stati accanto. Grazie a tutti voi». Ma è solo un'altra tappa di un percorso che Bellei non vuole ancora chiudere.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA