Elia Viviani vuole la maglia gialla: «Al Tour lo sprint della vita»

Venerdì 5 Luglio 2019

ROMA - Arrivano i giorni dell'anno più importanti di. Domani inizia il Tour de France, la gara a tappe di ciclismo più importante del mondo, e il miglior sprinter italiano del momento prova un colpo sognato, programmato e pensato da mesi: vincere la prima tappa in volata, la Bruxelles-Bruxelles di 194,5 km, e conquistare la prima storica maglia gialla del Tour numero 106.«Da tanto, non mi nascondo. È una tappa nelle mie possibilità, so che quella maglia la posso conquistare, io e la mia squadra (la Deceuninck-QuickStep, ndr) abbiamo lavorato tanto per questo obiettivo».«Non era una prova per le mie qualità, lo sapevo da tempo. Il bis era quasi impossibile. Ho fatto una grande preparazione e sono soddisfatto».«Poi, solo allenamenti mirati. Ormai per il Tour ci siamo, sono sereno e concentrato».«Da dimenticare, ho pensato troppo alla squalifica ricevuta, tenevo tanto alla maglia ciclamino».«Direi Vincenzo Nibali per la classifica generale e mi aspetto molto anche da Aru che sta tornando al meglio. Poi, Trentin, Modolo e Bettiol come cacciatori di tappe. Quest'anno l'Italia ha una pattuglia fortissima in Francia».