Egnazia Tri, quasi 500 gli atleti pronti sulla linea di partenza

È tutto pronto per l’Egnazia TRI: adrenalina pura per tutti gli amanti dello sport, tra scenari con scorci mozzafiato, ulivi secolari e trulli verrà decretato il vincitore del Campionato Regionale Puglia di Triathlon Medio 2021 individuale e a squadre. Momenti di suspense e grandi emozioni per questa terza stagione. Ai nastri di partenza sono quasi 500 gli iscritti appassionati di nuoto, bicicletta e corsa che quest’anno gareggeranno fianco a fianco di grandi atleti – come Giulio Molinari, Martina Dogana, Daniel Fontana e Alessandra Fior e molti altri – e si sfideranno sul medio, medio a staffetta e sprint.

Un grande numero di iscritti che conferma il sempre più grande entusiasmo verso la competizione di Borgo Egnazia, divenuta un appuntamento imperdibile per gli amanti del triathlon, che permette di gareggiare tra panorami mozzafiato in un luogo a stretto contatto con la natura mediterranea. Per informazioni, regolamento e iscrizioni: https://triathlon.borgoegnazia.it/

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 14:50

