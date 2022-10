Egnazia Tri 2022, tutto pronto per il campionato italiano triathlon medio e olimpico gold

Il rosso della terra del sud, il verde degli ulivi millenari, il blu del mare adriatico: sono questi i colori che faranno da cornice, sabato 29 ottobre, a due delle gare più attese nel panorama del triathlon: il Campionato Italiano di Triathlon Medio FITRI 2022 e staffetta (nuoto 1,9 km; bici 90 km; corsa 21 km), e il Campionato Triathlon Gold e staffetta (nuoto 1,5 km; bici 40 km; corsa 10 km). Impegno, sfida e disciplina sono le tre parole d’ordine per questi due eventi immersi nello scenario unico di Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi.

L'entroterra pugliese, su un tracciato da percorrere tre volte attraverso il paese di Savelletri, Borgo Egnazia e le spettacolari campagne circostanti, farà da sfondo all’Egnazia TRI di sabato 29 ottobre; atleti ed atlete del calibro di Alessandro Degasperi, Giulio Molinari, Alessandro Fabian, Martina Dogana e Alessandra Fior, solo per citarne alcuni, hanno già confermato la propria partecipazione per il Campionato Italiano di Triathlon Medio FITRI.

Alessandro Degasperi: “Penso che la gara di Borgo Egnazia quest'anno, sarà un campionato italiano con un livello mai visto prima: da un lato la “vecchia” generazione di lunghisti e atleti di livello internazionale delle distanze olimpiche che si affacciano a quelle lunghe e no draft, dall’altro i giovani che hanno già iniziato questo percorso e che stanno crescendo molto bene. Sarà sicuramente una gara tirata e incerta, dove in molti possono ambire a qualunque gradino del podio! Spero di essere nelle migliori condizioni per poter dire anch'io la mia!” Giulio Molinari: “Gareggiare in un contesto come quello proposto dall'Egnazia Tri è sempre un'emozione unica. Il percorso è davvero suggestivo dal primo all'ultimo chilometro ed esprime tutta la bellezza della nostra splendida Italia. Non vedo l'ora di rimettere il pettorale per tentare di conquistare nuovamente il Titolo Italiano."

Alessandro Fabian: “Premesso che è sempre bello gareggiare in Italia soprattutto dopo tanti anni di competizioni all’estero. Quest’anno sarà la mia terza gara in Italia ma tornarci è sempre molto entusiasmante perché è dove sono nato e cresciuto. Non ho mai partecipato alla gara di Borgo Egnazia e sono quindi molto curioso di scoprire soprattutto la parte tecnica e prestativa, mia personale. Sicuramente qui il livello è alto quindi non sarà semplice portare a casa il risultato ma è proprio questo che mi dà la spinta e mi stimola… lotterò per fare il meglio che posso! Ho sempre visto Borgo come una festa, proprio per questo sono convinto che sarà un bel modo di concludere la mia stagione.”

Alessandra Fior: “Borgo Egnazia, una delle manifestazioni sportive che segna la fine del calendario gare di Triathlon. La fine… e pensare che per me rappresenta in realtà un nuovo inizio! Borgo Egnazia è per me sinonimo di ripartenza perché è da qui che ho messo alle spalle una diagnosi che rischiava di tarparmi le ali. Vivo questo momento sportivo con forte ed incontenibile emozione e la cornice che circonda la manifestazione ne esalta i sensi. Le distese infinite di fiori, gli ulivi secolari onnipresenti, il colore acceso della terra, e le infinite declinazioni di blu, dal cielo al mare, il profumo intenso della natura, gli abbaglianti ed eleganti trulli… una cartolina che allieta le sensazioni in gara ai triatleti che vivranno questo evento unico. Savelletri di Fasano è una località di mare intima e pittoresca. Oserei dire poetica e dall’accoglienza famigliare. Non vedo l’ora di rivivere tutto questo. Ci vediamo al 70.3 di Borgo Egnazia!”

Martina Dogana: “Sabato 29 ottobre all'Egnazia Tri si concluderà questa lunghissima stagione di triathlon iniziata a fine marzo. È un appuntamento importante in quanto la gara assegnerà i titoli dei campioni italiani di triathlon medio. Per me questa gara ha un valore ancora più alto in quanto ho partecipato a tutte le edizioni svolte finora e mi sento particolarmente legata a questo evento e a questo territorio. La motivazione è alle stelle e spero tanto di ottenere un buon risultato!”

Non solo atleti e professionisti, alla Egnazia Tri è possibile partecipare anche in team alla staffetta, ovvero in mini-gruppi di 3 atleti che gareggiano, ognuno, per una delle frazioni: nuoto, bici o corsa. Tutti gli interessati e appassionati possono decidere di essere protagonisti così di una competizione di estrema bellezza ed elevate qualità tecniche. Le iscrizioni per il Triathlon Medio FITRI, compresa la staffetta, sono libere e aperte fino al 14 ottobre 2022, quelle per il Triathlon Olimpico Gold, compresa la staffetta, fino al 24 ottobre 2022. Non sarà necessario aver preso parte in precedenza a gare di livello pari o superiore e tutti avranno l’occasione di sfidare i migliori atleti per il titolo nazionale.

