EA7 Emporio Armani Sportour Summer Edition, al via il 15 giugno da Jesolo

Dopo il successo dei mesi invernali, a giugno riprenderà l’EA7 Emporio Armani Sportour, il format-evento itinerante sponsorizzato da, organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105. Per questa summer edition, il tour farà tappa in sei tra le più rinomate località di mare italiane. In ogni città, per due giorni consecutivi, si svolgeranno diverse attività sportive con l’obiettivo di coinvolgere il grande pubblico., in provincia di Venezia (15-16 giugno), cui seguirà la tappa in Romagna a Milano Marittima, poco distante da Ravenna (22-23 giugno) e a Vasto (29-30 giugno) vicino a Chieti.Il tour continuerà con Riccione (6-7 luglio) e con la romana Ostia (13-14 luglio), per concludersi in Versilia, a Lido di Camaiore (20-21 luglio) in provincia di Lucca. Molte le attività sportive in calendario, che si svolgeranno con il supporto costante di istruttori altamente qualificati: beach volley amatoriale, con un torneo a doppia eliminazione; il nuovissimo cross net ossia il beach volley con reti incrociate; beach tennis; yoga sulla spiaggia e yoga su sup in mare, in equilibrio sul paddel. Sarà possibile inoltre cimentarsi con lo stand up paddel, nuova frontiera del fitness, e partecipare alla Breakfast Run, la corsa non competitiva di 5 km che si svolgerà ogni domenica sul lungomare con partenza alle prime luci del mattino. In ogni tappa saranno valorizzati i contenuti di EA7 Sportour grazie al coinvolgimento dei partecipanti nelle varie attività sportive. Radio 105, si riconferma radio ufficiale del tour. La musica scandirà i vari momenti dell’evento nel Villaggio, lo spazio progettato per ospitare i campi sportivi, il punto informazioni e l’area lounge. EA7 Sportour accompagnerà l’estate di tutti coloro che amano lo sport, anche in vacanza.