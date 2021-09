(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2021 "So che Miriam Sylla e con lei Alessia Orro non possono essere qui per un infortunio. A loro va il mio augurio di pronta guarigione.Glielo dite voi?", così il presidente del Consiglio Draghi ai campioni della pallavolo durante un incontro a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 13:52

