Doppio derby Roma-Lazio nel calcetto alla giornata clou

Entra nel vivo la 58a edizione della Coppa dei Canottieri Fideuram Private Banker in corso al Circolo Canottieri Lazio. Si svolgeranno infatti domani le attese finali mentre giovedì a chiudere la kermesse la cena di gala con le premiazioni di tutti i protagonisti di questa edizione. Per quanto riguarda le quattro finali del calcetto, si inizierà dalla categoria Over 60 alle ore 19,30 col match tra Sporting Eur e CC Roma. Lo Sporting Eur cercherà di conquistare il titolo sfuggito anche lo scorso anno in finale, per il CC Roma invece è un ritorno.

Alle 20,45 seguirà la Finalissima Over 50 in cui si affronteranno CT Eur e Sporting Eur nel derby del quadrante Sud. Il CT Eur, campione in carica, vorrà difendere ancor di più il titolo contro i vicini di casa. Alle 22 è in programma l'ultimo atto della Categoria Over 40 tra CC Roma e CC Lazio (che ha eliminato i campioni in carica di categoria del CT Eur).

Chiuderà il programma, alle 23,15, la Finalissima Assoluti tra CC Lazio A (campione in carica) e CC Roma A in una riedizione del 2021.

PADEL - Nel padel l'atto finale sarà tra il CT Eur e il Circolo Magistrati Corte dei Conti, in cui gioca Luca Berrettini, padre di Matteo Berrettini, illustre esponente del tennis nostrano. La sfida è in programma sempre Mercoledì 20 luglio alle ore 19 alle spalle della Fossa.

TEQBALL - Nel teqball se la giocheranno Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e CC Aniene. Inizio previsto alle ore 18 nella zona antistante il campo di Padel.

TENNIS – Reale Circolo Canottieri Tevere Remo impegnano anche nella Finalissima del Tennis: la sfida sarà contro i padroni di casa del Circolo Canottieri Lazio. Primo servizio alle ore 17.30 del 21 luglio.

Trofeo Babbo Valiani – Il Trofeo Babbo Valiani (che viene assegnato con una graduatoria che cumula le varie vittorie di Categoria) vede favoriti CC Lazio e CC Roma, che schiereranno ben cinque delle otto finaliste di mercoledì, ma anche lo Sporting Eur per il calcolo delle probabilità ha delle chance.

