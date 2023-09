Deejay Training Center, torna su Radio Deejay il programma per chi lo sport lo fa

di Redazione web

Domenica 1 ottobre alle ore 12 si riaccendono i microfoni di Deejay Training Center. Ai nastri di partenza il team capitanato da Linus, in un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati di sport e di nutrizione. Una nuova stagione, supportata da Enervit, azienda di riferimento per gli amanti delle attività di endurance, per chi è attento al proprio benessere e vuole essere in forma.

“Arrivati all’edizione n.11, Deejay Training Center è diventato ormai un appuntamento consolidato sia per tutti gli appassionati di sport ‘di fatica’ ma anche per chi si avvicina per la prima volta alla pratica sportiva” afferma Linus, Direttore Editoriale e Artistico di Radio Deejay. “Sono proprio gli ascoltatori la parte integrante e la linfa del programma, con i loro tantissimi contributi e spunti e le loro domande e richieste, spesso anche molto tecniche su preparazione, allenamenti, gare e alimentazione”. Ampio spazio alle numerose domande e alle curiosità degli ascoltatori su alimentazione e integrazione legata alle diverse discipline con Elena Casiraghi, esperta in nutrizione dell’Equipe Enervit.

Un team affiatato, guidato da Linus e composto da Stefano Baldini, Davide Cassani, Hervé Barmasse, Daniel Fontana, atleti e personaggi del mondo dello sport che sono un vero e proprio punto di riferimento nei rispettivi mondi, running, ciclismo, alpinismo e outdoor, triathlon.

Linus sarà il padrone di casa ogni domenica insieme a Elena Casiraghi, sempre pronta a rispondere alle domande su alimentazione e integrazione, per chi fa sport a qualunque livello, raccontando le esperienze sul campo e fornendo le informazioni più aggiornate sulla scienza della nutrizione sportiva.

Le domande si possono inviare alla mail del programma: trainingcenter@deejay.it. Nella prima puntata di domenica 1 ottobre, on air con Linus ci sarà Stefano Baldini. Insieme ad Elena Casiraghi potranno fornire preziosi consigli su come ripartire al meglio in questa nuova stagione. Deejay Training Center da anni intercetta un pubblico sempre più vasto, interessato allo sport e all’alimentazione. Ė diventato un appuntamento immancabile che unisce informazioni, curiosità, aneddoti, attraverso i personaggi e le esperienze dei “guru” delle attività di endurance.

