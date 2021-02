Daniele Scardina ha vinto, è il campione dei Supermedi Ue. Battuto Nunez per k.o. tecnico: «Dai momenti duri si può rinascere»

Daniele Scardina ha vinto: è il campione dei supermedi dell'Unione europea dopo aver battuto Nunez per k.o. tecnico. Un trionfo per King Toretto, il pugile di Rozzano. Tutto si è giocato nell'ottavo round al Palalido di Milano. Scardina è anche noto per aver avuto una relazione con Diletta Leotta e per la partecipazione a "Ballando con le Stelle", dove è arrivato in finale. Pur essendo un volto noto della tv ama sottolineare che resta un pugile.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, la cronaca della semifinale del 26 febbraio: Andrea Zelletta sfida Tommaso Zorzi. Samantha e Rosalinda eliminate

Daniele Scardina vince il titolo

Si tratta della 19ma vittoria in carriera (15 k.o. in carriera), ma ha dovuto aspettare l’ottavo per gridare alla vittoria dopo tre colpi pesanti che hanno fatto capitolare l'avversario spagnolo. Sui social ha commentato la vittoria così: «Ieri un’altra dimostrazione che dai momenti duri si può rinascere più forti che mai. Non so cosa mi sia successo, ma in un primo momento non ero concentrato. Sarà stata la lunga assenza dal ring o la mancanza del pubblico e delle persone che mi amano... Avevo perso la concentrazione nella 3/4 ripresa, lasciando al mio avversario la possibilità di colpire. Come nella vita, dove se lasci che i problemi e le difficoltà prendano il vantaggio su di te sei fregato. Resta sempre concentrato sul tuo cammino e non perdere mai di vista il l’obiettivo. Vai e conquista ogni tuo desiderio».

Daniele Scardina, la carriera

Classe 1992, Scardina inizia la sua carriera sportiva nel 2012, all'età di 20 anni. Nel 2013 vince il Guanto d'oro e partecipa alla World Series of Boxing e alla Talent League. Nel 2015 con il fratello Giovanni decide di trasferirsi negli Stati Uniti dove si allena come professionista nella 5th Street Gym a Miami con Dino Spencer. Nel marzo 2019 vince il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Febbraio 2021, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA