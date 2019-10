Timothy Bos re del kick boxing, da Boccea all'oro mondiale

La Capitale padrona delle arti marziali. Timothy Bos, 22 anni, ha conquistato l'oro nel Campionato mondiale di kick boxing nel Light Contact, categoria Senior -63 kg, disputati a Sarajevo, in Bosnia. Per il giovane romano si tratta del terzo titolo di fila; se poi ci aggiungiamo che il pool arbitrale del Mondiale gli ha anche assegnato l'ambito trofeo di migliore atleta del tatami di tutta la competizione, il bilancio del Bos è davvero entusiasmante. «Un anno di preparazione fisica e mentale, tante rinunce e sacrifici mi hanno portato ad ottenere una enorme soddisfazione per la conquista del mio terzo titolo mondiale racconta il talento romano -. Raggiungere il podio del Mondiale Wako è stato molto impegnativo, ho incontrato avversari davvero forti ed ho dovuto mettere sul tatami tutta la tecnica, la tattica e la concentrazione possibile». Una tripletta da record per il 22enne, cresciuto nella palestra Sparta Pugilato nel quartiere Aurelio-Boccea, dove si allena nel Team Bos Roma ExtremeFighters, e che lo scorso anno è stato insignito della medaglia al valore atletico dal Coni. Una passione nata a soli sei anni, e che lo ha portato poi a conquistare titoli europei e mondiali nel taekwondo. Contemporaneamente però ha portato avanti anche un'altra passione, quella del kick boxing. E qui il palmares è diventato eccezionale: 7 titoli nazionali, 2 europei e 3 mondiali. Dal 2017 fa parte del Top Ten Elite Team con alcuni dei migliori campioni internazionali. E tanto di tutto questo successo lo deve al padre Wim, maestro internazionale di taekwondo, che lo allena da sempre: «In generale ho un team di professionisti che mi segue costantemente e si prende cura della mia preparazione. Ma è vero che devo tutto alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicino nel mio percorso», confessa l'atleta romano. Quattro i suoi principi chiave: passione, sacrificio, allenamento e perseveranza. Una ricetta chiara, che lo ha portato sul tetto del mondo.

riproduzione riservata ® Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA