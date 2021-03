Da Corvara alla conquista del Mondo: Arianna Tricomi si racconta nel nuovo video della serie Red Bull Backyards

È Arianna Tricomi, tre volte campionessa del mondo di freeride, la protagonista del nuovo video della serie Red Bull Backyards, che ci porta alla scoperta degli aspetti più intimi e personali di alcuni tra gli ambassador Red Bull, mostrando quello che avviene letteralmente nel “giardino dietro casa”. Arianna si mostra dunque a 360°, presentando sua madre Maria Cristina Gravina (parte della leggendaria Valanga Rosa e olimpionica a Lake Placid nel 1980), che ha avuto il grande merito di introdurla per prima alle discipline legate al mondo della neve.

La Tricomi racconta anche del rapporto con la propria casa, con i numerosi trofei vinti e con i suoi due cani, Lumpi e Shiva, a cui è talmente affezionata da averli persino tatuati sulla pelle. Arianna conosce benissimo i monti delle Dolomiti e, sul gatto delle nevi, durante il tragitto che la porta in cima, illustra le montagne preferite: La Crusc (2964m), Medesc (2702m), Lavarla (3049m), Cunturines (3006m) e Fanes (2979), che ama frequentare sia d’inverno che d’estate.

“Mi sono sempre allenata su queste piste e, anche se fantastiche, ogni volta penso a cosa stia facendo qui! – afferma Arianna parlando delle piste tradizionali delle Dolomiti – vorrei essere lì (indica la cima di Valcura, Sassonghe chiamata “dark valley) dove è spettacolare: la neve è fresca, incontaminata e le opzioni per scendere son sempre infinite e incredibili”. Nata nel 1992 a Bolzano, Arianna Tricomi ha sempre vissuto a Corvara, in Alta Badia (BZ), a soli tre anni ha iniziato a sciare e da allora non ha più smesso. A sedici anni ha intrapreso la strada del freestyle e dal 2015 ha scelto definitivamente la specialità de freeride. Nel 2020, grazie al trionfo nel circuito internazionale di freeride, è diventata la prima atleta in grado di conquistare, per tre edizioni consecutive, il titolo di campionessa del mondo. Red Bull Backyards è un appuntamento da non perdere per chi vuole conoscere meglio la vita di Arianna Tricomi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 15:58

