Corsa del Ricordo: domenica 30 ottobre la nona edizione. Ecco tutte le novità

Torna nella Capitale per la sua nona edizione la Corsa del Ricordo, l'evento organizzato da ASI per commemorare "sportivamente" le vittime delle Foibe ed il tragico esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate negli anni immediatamente successivi la fine della seconda guerra mondiale. Il via domenica 30 ottobre alle 9.30 da Via Oscar Senigaglia, proprio nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata di Roma, dove si snoderà il percorso di questo evento, che si correrà in contemporanea anche a Trieste e, per la prima volta a Milano, e San Vito dei Normanni.

La gara romana, che prevede una competitiva di 10 km certificati dalla Fidal, e una non competitiva di 3,5 km aperta a tutti. Anche per quest'anno è stato confermato il Trofeo Tokyo di Marcia, alla sua quinta edizione e al quale possono partecipare uomini e donne, dedicato ad Abdon Pamich, celebre atleta fiumano che che vinse l’oro Olimpico a Tokyo nel 1964 e si è sempre impegnato per la conservazione della memoria storica della comunità giuliano-dalmata in Italia e in particolare a Roma.

La novità del 2022 è la Corsa del Ricordo For Woman, una gara nella gara, riservata alle donne volta a porre l’accento sulla tematica legata alla violenza di genere. L’evento, realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà dedicato a Norma Cossetto, la studentessa italiana (istriana di un villaggio nel comune di Visignano) trucidata dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani. Saranno premiate le atlete che si metteranno in maggior luce nel corso delle quattro gare previste sul territorio nazionale.

