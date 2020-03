Coronavirus, la raccolta fondi della Roma per lo Spallanzani: anche gli ex tra i tanti testimonial

❤️ @OfficialRadja ❤️



Radja ha fatto la sua donazione 🙏



Basta un piccolo contributo per dare una mano a chi sta combattendo questa battaglia contro il #COVID19



Aiutiamo chi ci sta aiutando!

➡️ https://t.co/B8qYjgHRYJ pic.twitter.com/DKqHdPYjlA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 13, 2020

Come tanti, anche io ho aiutato chi ci sta aiutando con una donazione all'Ospedale Spallanzani.



Possiamo farlo tutti, è il momento di sostenere chi sta lottando contro il coronavirus!

➡ https://t.co/gUuS513WJM pic.twitter.com/hsedLQ6bz8 — Edin Džeko (@EdDzeko) March 14, 2020

È il momento di sostenere chi sta lottando contro il coronavirus giorno e notte.

Diamo il nostro contributo con una donazione all’Ospedale Spallanzani :https://t.co/6A21hKL1AY pic.twitter.com/RZXfuu5vQA — Lorenzo Pellegrini (@LorePelle7) March 15, 2020

Io ho fatto la mia donazione alla campagna su GoFundMe dell’#ASRoma per sostenere l’Ospedale Spallanzani nella lotta contro il #COVID19.



Bastano cinque euro per aiutarli https://t.co/4AK5orPuYE pic.twitter.com/8wsBXuZO0K — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) March 15, 2020

Domenica 15 Marzo 2020

