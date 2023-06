Coppa dei Canottieri, le sfide dei circoli romani cominciano lunedì

ROMA – Come di consueto sarà la Coppa dei Canottieri ad aprire gli eventi sportivi dell'estate romana sarà. Giunta alla 59a edizione come da tradizione la location del trofeo di calcetto più antico di Roma sarà il Circolo Canottieri Lazio che dal 19 giugno al 19 luglio vedrà sfidarsi nella 'fossa' le nove storiche società della Capitale (CC Lazio, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Aniene, Corte dei Conti, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur, Villa Flaminia) che come da tradizione si contenderanno l'ambito trofeo “Babbo Valiani” assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie.

La presentazione ieri al Canottieri Lazio a fare gli onori di casa il Presidente del Circolo Raffaele Condemi: «La Coppa dei Canottieri è davvero qualcosa di speciale perché unisce gli ideali dei circoli storici di Roma che si uniscono in un mese di fratellanza, di amicizia e di solidarietà e questo per noi è un valore incredibilei. Stiamo preparando da mesi per accogliere tutti i circoli più importanti della Capitale, il mio ringraziamento va anche e soprattutto agli sponsor che come ogni anno ci sostengono in questa manifestazione che come di consueto da il via all'estate romana». Al tavolo c'erano anche il vice Presidente allo sport Riccardo Vicerè, il Consigliere agli Eventi Liliana Fratini Passi, il Consigliere allo Sport Giorgio Maucci ed il vice presidente alla Qualità Sociale Luciano Crea presente anche nelle vesti di presidente della commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio: «La Coppa dei Canottieri è un evento storico che noi organizziamo da 59 anni e non vi nascondo che nell'ultimo consiglio direttivo abbiamo già iniziato a pensare come preparare l'edizione numero 60 che porterà con se tantissime sorprese. Se riusciamo ad organizzare questo evento lo dobbiamo al nostro presidente Condemi ma anche a tutti i nostri soci, a tutta la squadra organizzativa e a tutti i circoli e ai loro soci che partecipano. Per noi questa è un'iniziativa storica che valorizza lo sport che per noi è vita ma anche uno strumento importante di inclusione sociale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA