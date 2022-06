Coppa Canottieri Fideuram, da domani un mese di sport a Roma

Presentata la 58ma Coppa canottieri Fideuram Private Banker che si svolgerà al Circolo Canottieri Lazio dal 20 giugno al 20 luglio, imperdibile appumento dell'estate Romana. A questa edizione del trofeo di calcetto più antico di Roma prenderanno parte 9 storiche società della Capitale (CC Lazio, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Aniene, Corte dei Conti, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur, Villa Flaminia) che come da tradizione si contenderanno l'ambito trofeo “Babbo Valiani” assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie. Oltre al calcetto in questa edizione ci saranno tornei di Padel, Teqball e tennis.

A fare gli onori di casa il Presidente del Circolo Raffaele Condemi: “Anche quest'anno per la cinquantottesima volta il Circolo Canottieri Lazio si propone alla città di Roma con la sua Coppa dei Canottieri – sottolinea - quest'anno arricchita anche dal tennis. In questa edizione dunque ci sfideremo con i circoli storici della Capitale a calcetto, padel, tennis e teqball in quella che sta sempre più diventando una sorte di mini Olimpiade per la città di Roma.. Al tavolo presenti anche il vice presidente alla casina Luciano Crea, il vice Presidente allo sport Arnaldo Giudice, il Consigliere allo Sport Giorgio Maucci.

Alla conferenza ha partecipato anche Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma: “Il mio primo rimgraziamento a nome del Comune di Roma va agli sponsor perchè senza il supporto delle imprese iniziative come queste non sarebbero possibili. Non vedo l'ora di venirmi a godere lo spettacolo perché ho notato che c'è uno spirito di sana competizione”. Soddisfatto Giuseppe Baiamonte, Area Manager Fideuram: “Fideuram si caratterizza anche per il sostegno alle attività culturali e sportive e la Coppa Canottieri a Roma, una competizione contraddistinta dalla lealtà sportiva e dalla voglia di stare insieme, corrisponde pienamente ai valori che caratterizzano la nostra rete di professionisti”.

Anche quest'anno in palio l'ambito trofeo “Babbo Valiani” assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie ed è dedicato a uno dei padri della disciplina Gustavo "Babbo Valiani". Il trofeo l'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore. Il CC Lazio è detentore del trofeo. Grazie all'accordo con MY Soccer Player tutte le partite di calcio a 5 saranno trasmesse in diretta Facebook con tanto di telecronaca, per un servizio video che si va ad aggiungere agli higlights trasmessi in differita il giorno seguente dal Corriere dello Sport TV.

