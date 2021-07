Via al Memorial Ravera, appuntamento clou del programma della Coppa Canottieri

Entra nel vivo la Coppa Canottieri Zeus Energy Group che vivrà due giorni di finali, a conclusione di un mese che ha visto sfidarsi sui campi del Circolo Canottieri Lazio i circoli più importanti di Roma in un torneo quest'anno giunto alla sua 57\a edizione e che ha visto la partecipazione di ben 8 circoli della Capitale. Tra gli appuntamenti clou domani, martedì, alle 21 il memorial Valter Ravera, uno dei pionieri del calcio a 5, ex dirigente e primo storico presidente della Roma RCB, scomparso recentemente all'età di 84 anni. Lo ricorderanno in campo un gruppo di suoi ex giocatori, anche della Nazionale: “Mi dispiace non esserci - ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, in un videomessaggio - ma sto per partire per le Olimpiadi di Tokyo. Mi lega a Valter un'amicizia straordinaria, lo voglio abbracciare insieme a tutta la sua famiglia. Ci sono momenti ed esperienze che non si scordano, sono sicuro che sarà felice della serata”. Sempre domani oltre alle finali di Teqball anche quella degli Over 60 con Bruno Giordano atteso protagonista. Mercoledì alle 21.30 l'altro evento clou con la finale degli assoluti con l'atteso derby tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma, giovedì sera la cena di gala che di fatto concluderà la kermesse.

Questo il programma completo:

Martedì 20 luglio

19.00 finale teqball under 35: TC Parioli - CC Lazio

19.20 finale teqball over 35: RCC Tevere Remo - CC Lazio

20.00 finale calcetto under 19: CT Eur – RCC Tevere Remo

21.00 memorial Valter Ravera: CT EUR e ROMA RCB - CT Massimi e Nazionale LIC

21.30 finale calcetto over 60: Sporting Eur - CC Lazio celeste

Mercoledì 21 luglio

19.00 finale padel assoluti: Sporting Eur - TC Parioli

19.30 finale calcetto over 50: CT Eur – CC Lazio

20.30 finale calcetto over 40: CT Eur – RCC Tevere Remo

21.30 finale calcetto assoluti: CC Lazio celeste - CC Roma

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 18:51

