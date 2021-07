Educamp, il successo dell'anno. Malagò: "Organizzarli quest'anno, un'impresa". Trecentosessanta centri hanno ospitato il campus. Cercola la più bella novità del 2021

Si chiude la stagione del progetto nazionale Educamp CONI – Estate 2021, il campus estivo organizzato dal Coni nazionale, in collaborazione dei Coni regionali sul territorio. "Realizzare, in un contesto storico così complesso, un'iniziativa bella e importante come gli Educamp ha avuto un significato speciale – ha spiegato Giovanni Malagò -. Parliamo di un progetto diffuso in modo capillare, con 360 centri sparsi sul territorio, che vivono attraverso un'interazione sinergica capace di fare la differenza. Per questo meritano un grande applauso i Comitati Regionali e tutte le società e le associazioni che consentono di concretizzare questo".

Uno dei fiori all’occhiello del progetto è stato quest’anno l’appuntamento organizzato al Centro Sportivo di Cercola, provincia di Napoli, che proprio in occasione della presentazione dell’evento si è collegata con il Palazzo del Coni di Roma e con il presidente Giovanni Malagò, con la partecipazione, da Cercola, del presidente regionale Sergio Roncelli.

Per la prima edizione è stata scelta la formula City Camp all’interno dell’impianto di Cercola, che nel 2019 ha ospitato nei suoi impianti alcune gare dell’Universiade di Napoli. Per la comunità si è trattato di un ottimo strumento di educazione e formazione per il miglioramento e la valorizzazione del territorio. Il campus ha coinvolto circa 80 bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni normodotati e con disabilità, che divisi in fasce d’età, sono stati affidati a istruttori ed educatori esperti.

La giornata per i ragazzi è stata organizzata in base ad un programma multidisciplinare e interdisciplina con mattinate dedicate all’attività sportiva e pomeriggi riservati ad attività collaterali, laboratori ludici e ricreativi.

Tra gli sport svolti: tennis, calcio, basket, volley, pattinaggio, karate, atletica, bike, ginnastica, tiro con l’arco, equitazione. Una proposta omogenea e qualificata che faciliterà nel prossimo futuro l’orientamento alla pratica sportiva nell'ottica dell'integrazione e della socializzazione.

“Dal Gioco ai Giochi”, gli Educamp CONI contribuiscono a scoprire e a far crescere i campioni azzurri di domani.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA