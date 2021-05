Coni, Giovanni Malagò rieletto presidente: sarà il terzo mandato

Giovanni Malagò è stato rieletto presidente del Coni. La riconferma permette al presidente uscente, che ha battuto l'ex presidente della Federciclismo Renato Di Rocco e l'ex atleta Antonella Bellutti (bicampionessa olimpica di ciclismo), di giungere al terzo mandato.

Con un lungo applauso il Consiglio Nazionale del Coni ha accolto la rielezione di Giovanni Malagò. Il numero uno uscente ha ricevuto 55 voti, con 13 voti a Di Rocco e 1 a Belluti, con una scheda bianca e una scheda nulla. «Gli faccio i migliori auguri e ringrazio Di Rocco e Belluti per il contributo che hanno dato. Non solo sono persone di sport, ma è stata una competizione civile e corretta», le parole di Franco Carraro, che presiede il Consiglio.

Orgoglioso di essere stato rieletto con l'80% dei consensi alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il #CONI e lo #sport italiano mi troveranno sempre dalla loro parte, a difesa delle istanze e dei valori che ci rendono grandi e unici da sempre. Grazie a tutti🇮🇹 pic.twitter.com/RCSwRD1AqQ — Giovanni Malagò (@giomalago) May 13, 2021

Giovanni Malagò resterà presidente del Coni, quindi, anche per il triennio 2021-2024. «Sarà il mio terzo mandato, sarà anche l'ultimo. Non mi risparmierò nel mio ruolo. A chi ha votato per Di Rocco e Bellutti dico che cercherò di fare il possibile per raccontargli che insieme si può scrivere una nuova pagina di storia dello sport italiano e del Coni e arrivare a un traguardo, essere più prestigiosi, forti e credibili in questi momenti di tempesta» - ha spiegato Malagò - «Ringrazio tutti, anche chi mi ha dato nuovi stimoli come i due avversari elettorali che mi hanno stimolato a dare più energie per essere credibile. In questi anni mi è stato proposto di fare cose sulla carta molto belle, ma ho preso un impegno ed era indispensabile continuare questa storia, e per me non esiste ruolo più bello. Grazie a tutti, siete la mia famiglia, e mi troverete sempre dalla parte dello sport e del Coni. Viva l'Italia».

La giunta nazionale del Coni, riunita al Tennis Club Bonacossa di Milano, ha nominato come vicepresidenti Silvia Salis (vicario) e Claudia Giordani. «Abbiamo cinque donne su 13 in giunta. È un risultato incredibile. E che donne, delle grandi campionesse olimpiche», ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

