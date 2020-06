Coni, tornano gi Educamp per i ragazzi, in campo con i campioni dello sport italiano

La ripresa dell'attività post Covid-19 passa anche attraverso un riavvicinamento allo sport. E così il Coni ha deciso di rilanciare gli Educamp, centri estivi

sportivi riservati ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, che prenderanno

il via dal 6 luglio al Centro di Preparazione Olimpica

dell'Acqua Acetosa a Roma. Proprio il binomio giovani e sport è

alla base di questo progetto rinnovato che trasforma le

complessità del momento in opportunità - nel pieno rispetto

delle attuali prescrizioni a tutela della salute e della

sicurezza -, sfruttando un sinergico gioco di squadra sul

territorio e puntando, per la prima volta, sul luogo «sacro»

della preparazione degli atleti di alto livello, simbolo di

eccellenza che ne ispira la vision.

«Dal gioco ai Giochi» è infatti il claim che sintetizza la

finalità dell'iniziativa: gli Educamp propongono un percorso

multidisciplinare per ampliare il bagaglio motorio dei

partecipanti (da domani ci si può iscrivere online attraverso la

piattaforma riservata http://areaeducamp.coni.it/), chiamato a

favorire l'orientamento legato alle scelte future e l'adozione

di stile di vita corretti, con l'obiettivo di aiutare i giovani

a creare le premesse per diventare i campioni di domani. Durante

le settimane degli Educamp, sviluppati in partnership con Kinder

Joy of Moving, i giovani avranno la possibilità di praticare

scherma, rugby, calcio, hockey, pallacanestro, taekwondo,

baseball/softball, ginnastica e triathlon, interagendo anche con

i campioni più titolati dello sport italiano da Aldo Montano a

Simona Quadarella, da Carlo Molfetta a Daniele Lupo.

L'edizione 2020 degli Educamp terminerà il 4 settembre (7

settimane complessive). Sarà organizzata con la collaborazione

del Comitato Regionale laziale, presieduto da Riccardo Viola, e

sviluppata anche in coerenza con le linee guida nazionali, le

prescrizioni che riguardano la tutela della salute e il

contenimento del contagio post Covid-19. L'iniziativa, negli

anni, si è distinta per qualità dell'offerta e per

l'organizzazione, evidenziando un trend di partecipazione in

continua ascesa. Giovani e sport rappresentano un binomio

vincente per un futuro da protagonisti, nel segno degli Educamp. Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 17:41

