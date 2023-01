Rugbysta fa coming out. Campbell Johnstone degli All Black: «Spero di aiutare altre persone»

di Redazione web

Un gesto di grande coraggio, un esempio per tanti. Campbell Johnstone, uno dei giocatori di rugby più forti al mondo, ha fatto coming out, dichiarando la sua omosessualità. L'ex rugbysta della Nuova Zelanda, icona degli All Black ha ammesso di essere gay, all'età di 43 anni.

Arohanui Campbell Johnstone All Black #1056 – your strength and visibility will pave the way for others in sport here in Aotearoa and around the world 🖤🏉🌈 pic.twitter.com/LcEQsp2e1y — New Zealand Rugby (@NZRugby) January 30, 2023

Parole importanti

«Spero che questo mio passo possa dare una mano a superare i pregiudizi sull'omosessualità e che aiuterà altre persone» sono le parole del pilone neozelandese, che ha deciso di raccontare la sua storia in un'intervista alla tv del suo paese, TVNZ.

«Da giovane non mi sono mai sentito a mio agio e il mio sogno è sempre stato quello di diventare un All Black. Per anni ho condotto una doppia vita, e il fatto che soltanto alcune persone a me vicino lo sapessero era già abbastanza. La mia visione di un All Black era quella di un uomo virile, forte, possibilmente con moglie e figli» ha confessato Johnstone, il primo giocatore della celebre nazionale neozelandese, la più forte al mondo, a dichiararsi pubblicamente gay.

Plauso degli All Black

La notizia è stata accolta con grande gioia da tanti ex compagni, come il mediano di mischia neozelandese Brad Weber: «Leggenda! Questo è un momento estremamente importante per tanti giovani, e per giocatori di rugby in particolare che potrebbero interrogarsi sulla propria sessualità. Tanto rispetto per te, Campbell. Anche gli All Blacks hanno elogiato, sui social, il discorso di Johnstone menzionando il giocatore della nazionale numero 1056 per aver avuto il coraggio di condividere la sua storia e aver contribuito a creare un gioco più inclusivo».

Legend! Hugely influential moment for so many young people, rugby players especially, who might be questioning their sexuality. Much respect, Campbell 🫡 https://t.co/8Y1LhI5Jbb — Brad Weber (@brad_weber9) January 30, 2023

