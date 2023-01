Come sta Damar Hamlin? Il messaggio social dopo l'arresto cardiaco: «Continuate a pregare per me»

Damar Hamlin è sveglio e cosciente, dopo il terribile arresto cardiaco durante il match di NFL tra Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. Il 24enne si è svegliato giovedì scorso e sabato è tornato a twittare, rassicurando sulle sue condizioni. «Seminare amore nel mondo ti torna indietro tre volte tanto - ha scritto su Twitter Damar Hamlin -. Sono grato per tutti quelli che hanno rivolto un pensiero o pregato per me. Questo mi rende ancora più forte nel percorso di recupero, continuate a pregare per me».

Damar Hamlin migliora

Secondo i medici la funzione neurologica di Hamlin è «intatta». Il giocatore riesce a muovere mani e piedi senza difficoltà. La causa dell'arresto cardiaco subito in campo in ogni caso dovrà essere approfondita prima di parlare di guarigione completa. Il 24enne resta in ospedale sotto osservazione, come confermato dalla foto postata domenica pomeriggio, nel quale è apparso nel lettino con al fianco la mamma e il papà.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 22:28

