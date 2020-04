Codogno riparte dal baseball: il 14 giugno la sfida simbolica con il Piacenza

Certo, il baseball non è e non sarà mai il calcio dalle nostre parti. Lo sa bene Bruno Conti che da ragazzo, negli anni 70, era un ottimo giocatore del Nettuno, prima di diventare quella splendida ala destra e mundial che tutti abbiamo ammirato. Ma il baseball è sport di gran cuore e di splendide idee, come quella nata ieri: il Derby di Codogno. L’intenzione dello sport caro agli americani ma dove noi abbiamo una notevole tradizione vincente, è di ripartire il 14 giugno con una partita speciale e simbolica, nel luogo dove è cominciata la tragedia. La prima giornata della Serie B prevede a Codogno il derby con il Piacenza. Potrebbe essere il primo sport a tornare in campo proprio a Codogno dove tutto, drammaticamente, è incominciato il 21 febbraio scorso: per i Jaguars, la squadra campione d'Italia nel '76, oggi in Serie B, il calendario in via di ufficializzazione prevede appunto il debutto in casa nella sfida contro il Piacenza, un derby al confine fra Lombardia ed Emilia Romagna. «Sarà una giornata importante per noi, la città ama il baseball e vuole rilanciarsi: ci hanno dipinti come gli untori d'Italia e dobbiamo cancellare questa immagine», spiega all'ANSA Giangiacomo Sello, presidente del Codogno, dopo esserne stato giocatore e vice allenatore. La scena dei due ragazzi, con guantone e cappellino, che si lanciavano la pallina a cavallo di un varco della zona rossa lodigiana, rende l'idea della passione per il baseball in questo territorio, sconvolto dal Covid-19, a un mese dall'inizio previsto della stagione. I Jaguars (un centinaio di atleti dalla prima squadra al mini-baseball) hanno pianto un allenatore del settore giovanile, sono in apprensione per un ex tecnico in ospedale, e ora sognano un evento speciale per l'opening day. «Ho promesso al Codogno che alla prima partita sarò là, nella città che rappresenta per l'Italia il punto in cui tutto si è interrotto, e da cui si deve ripartire - dice il presidente della Federazione italiana baseball, Andrea Marcon -. Abbiamo fissato una data per partire, il 14 giugno, così finiremmo a settembre. Ma potrebbe slittare tutto di un mese, aspettiamo i decreti del governo. Il coronavirus ha portato via alcune persone al nostro sport, i campionati saranno dedicati a loro». La federazione ha varato diverse novità: gironi ristrutturati per limitare gli spostamenti, retrocessioni sospese per favorire l'utilizzo dei giovani senza la pressione dei risultati, e niente tasse federali per le società. Non sono poi escluse modifiche al format, con la riduzione delle riprese da 9 a 7. Si attende il vademecum della Commissione medico sportiva, perché sul diamante in genere ci sono pochi contatti fra giocatori, ma per tutelare la salute va considerato ogni aspetto. «In effetti non so come si farà con venti atleti negli spogliatoi, dovranno fare la doccia a casa o due-tre alla volta», osserva Sello. Il campo di Codogno ha disponibili 500 posti, triplicati in passato per le partite della Nazionale. La stagione scorsa si è conclusa a un passo dalla promozione in A2. Quest'anno la priorità sarà diversa. «Avevamo un venezuelano e un argentino, difficilmente torneranno in Italia. Giocheranno più gli under 18 - nota il presidente -. Ma conta solo che migliori la situazione sanitaria». Forza Codogno, anche nel baseball. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 18:24

