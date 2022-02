“Lo sport come medicina per il benessere e la salute del corpo”, Clemente Russo ricorda l’importanza dell’attività fisica in questo difficile periodo storico

Clemente Russo torna a parlare dell’importanza dello sport. Intervistato a margine della tappa del suo tour “Train like a Champion” nella palestra McFIT di Roma Tiburtina, nel giorno in cui viene meno l’obbligo di mascherine all’aperto, l’ex pugile ha colto l’occasione per ricordare che l’esercizio fisico, insieme ad uno stile di vita sano, è una delle nostre migliori difese e arma per attivare al meglio il sistema immunitario. “Questo è il momento storico più importante in cui una persona possa iniziare a fare sport” – afferma il doppio argento olimpico di Marcianise – “Dopo un periodo intenso caratterizzato da aumento di obesità, casi di ipertensione e di diabete, grazie alla riapertura delle palestre, queste problematiche stanno tornando a scendere di nuovo”. Basti pensare allo smartworking, che dà accesso illimitato a frigorifero e snack, mentre i pasti si sono fatti sempre più irregolari. “Sono aumentati i casi di depressione silente, ovvero i casi in cui le persone si mettono sul divano e si abituano alla sedentarietà: il divano è comodo per tutti”, commenta Clemente Russo: la riapertura dei centri fitness e delle palestre, uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia, insieme alla ripresa degli sport di contatto hanno donato un rinnovato spazio di benessere fisico e psicologico di cui si sentiva tanto la mancanza. La pandemia ci ha reso consapevoli che l’allenamento può fare la differenza per alleviare le preoccupazioni derivanti dal lockdown. Lo sport facilita l’espressione delle proprie potenzialità, alimentando un atteggiamento propositivo nell’affrontare le sfide e le difficoltà. L’attività fisica è quindi “palestra di vita”, capace di trasmettere valori necessari per vivere nel rispetto di sé e degli altri. “Una medicina per il benessere e la salute del corpo”, parola di un campione del mondo di boxe.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA