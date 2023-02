Claudio Scotti, dal Cali Roma al World Baseball Classic con l'Italia passando per i New York Mets

di Daniele Molteni

Da Acilia alla World Baseball Classic 2023 con la maglia della Nazionale passando per i New York Mets. Non conosce soste la carriera di Claudio Scotti, 24 anni, romano dal fisico imponente.

Giovedì il debutto a Taichung contro Cuba

Giovedì 9 marzo debutterà a Taichung (Taiwan), nella quinta edizione del Mondiale dei professionisti del baseball. Il ct azzurro Mike Piazza lo ha convocato nel roster che se la vedrà in un girone composto da Taiwan - i padroni di casa - Olanda, Cuba (avversario del match d'esordio) e Panama. Claudio Scotti, di ruolo lanciatore, è uno dei cinque azzurri di nascita in un gruppo formato (sono 30 in tutto) prevalentemente da oriundi.

La carriera da sogno di Claudio Scotti tocca un'altra tappa fondamentale per chi, partendo dal campo Bocchi di Acilia, alle porte di Roma, è entrato nel gotha del baseball mondiale. Dal Cali Roma alla Major League Baseball, la Mlb, la lega professionistica nordamericana (formata da squadre di Usa e Canada), in pratica il campionato più importante del mondo dello sport più popolare negli States.

La carriera azzurra e internazionale

Il percorso azzurro di Scotti è cominciato a 15 anni all’Accademia di Tirrenia dove i tecnici federali contribuiscono alla sua crescita. Nel 2015 con la rappresentativa azzurra U18, partecipa ai mondiali di Osaka in Giappone, a questo punto la dirigenza del Cali, manda il ragazzo a farsi le ossa prima a Grosseto e poi a Anzio, Nel 2016 firma il suo primo contratto da professionista con i Pittsburgh Pirates ed entra nel mondo professionistico Usa della Mlb. Da Pittsburgh torna in Italia e va in prestito al Nettuno. Mentre le convocazioni in azzurro diventano la normalità, nel 2021 la firma di un nuovo contratto: quello che lo lega ai New York Mets, gli acerrimi rivali degli Yankees nella Grande Mela. Adesso, mentre gioca nei St.Lucie Mets, classe A dei New York Mets, la partecipazione al World Baseball Classic, massima competizione mondiale. Una carriera in continua cresita per un giocatore che non ha mai dimenticato le proprie origini e la sua prima squadra, che resta quella del cuore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 15:48