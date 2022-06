Il 16 Giugno il Circolo Due Ponti scende in campo per ospitare un torneo di Padel "solidale". Il ricavato del torneo sara' infatti destinato all'associazione UNICI, un'associazione che si e' impegnata a finanziare un bando di ricerca (promosso da Telethon) dedicato alle malattie genetiche rare. Una iniziativa che sara' seguita dalle telecamere di Rai e Mediaset e che vedra' la partecipazione di tanti volti (noti e non) uniti dal desiderio di trascorrere una giornata divertente all'insegna del Padel e della solidarietà.

