Bennati, voglia di tornare in sella:«Ma io avrei fatto un mega-giro unico»

Sarà un vero tour de force quello che attende il mondo del ciclismo dopo che la crisi dovuta al Covid-19 sarà passata. L’Uci ha infatti varato un nuovo calendario internazionale: Tour de France il 29 agosto e Giro d’Italia ad ottobre dopo i Mondiali, ma prima della Vuelta di Spagna, che si correrà a novembre. Una soluzione che apprezza anche Daniele Bennati, tra i più forti velocisti azzurri degli ultimi decenni insieme a Cipollini e Petacchi, che si è ritirato lo scorso anno.

L’Uci ha varato un nuovo calendario. Il ciclismo quindi è pronto a ripartire. Che ne pensa?

«È un bene che si riesca a salvare un appuntamento così importante come il Tour, riprogrammando anche Giro e Vuelta. Sarebbe un sogno salvare queste tre corse in un anno così strano».

Si era parlato pure di un mega-Giro che univa i tre appuntamenti...

«Sarebbe stato geniale fare una cosa simile, unendo Italia, Francia e Spagna, ma era utopia. Mettere d’accordo queste tre grandi realtà è impossibile. Ci sono troppi interessi in ballo e troppe questioni da mettere insieme. È più opportuno riuscire a salvare il Tour, spostando il Giro a ottobre e successivamente la Vuelta».

Sarà una ripresa senza pubblico?

«Non credo. Nel ciclismo non si paga il biglietto e lo spettacolo del nostro sport lo fa anche la gente lungo le strade. Se si tornerà, lo si farà in maniera normale».

Le sono piaciute le gare virtuali in questo periodo di quarantena?

«È davvero bello. Se non ci fosse stato questo tipo di approccio, sarebbe ancora più brutto. È ottimo per gli atleti per tenersi in forma, ma soprattutto è importante tenere il rapporto con gli appassionati». Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 08:41

