Il ciclista raggiunge la fidanzata in corsa e le dà un bacio prima di tagliare il traguardo: entrambi primi

Il premio più bello per i cicilisti Guy Sagiv e Omer Shapira non è stato salire sul gradino più alto del podio, ma quello di condividere il traguardo e di dichiarare al mondo il loro amore. I due, infatti, sono stati filmati mentre gareggiavano ai Campionati Nazionali di ciclismo in Israele. Nel video che sta facendo il giro del web, Guy ha raggiunto la fidanzata, l'ha sorpassata mentre correva per la sua categoria e le ha dato un bacio in sella.







I due erano impegnati nelle rispettive prove su strada ed erano davanti a tutti gli avversari in solitaria. Si sono ritrovati l'uno accanto all'altra a pochi metri dal traguardo. A quel punto è scattato il bacio. Il loro amore è nato grazie allo sport.

Lunedì 1 Luglio 2019, 15:10

