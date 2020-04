Ciclismo, il grande Wiggins e i suoi primi 40 anni

Bradley Wiggins ha raggiunto Alejandro Valverde. Non su uno stradone di pianura o in montagna, ma nella cifra tonda sulla carta d'identità. 40 anni sabato per lo spagnolo ancora in attività (Covid-19 permettendo), 40 anni oggi per il Baronetto britannico che invece ha appeso già da qualche anno la bicicletta al fatidico chiodo. Personaggio poliedrico, complesso, controverso. Ma per il ciclismo professionistico d'Oltremanica c'è un “avanti Wiggo” e un “dopo Wiggo”.



Non solo perché il nativo di Gand, in Belgio, (destino quasi inevitabile quello di diventar famoso spingendo sui pedali) fu il primo britannico ad aggiudicarsi il Tour de France, nel 2012, precedendo a Parigi il connazionale e compagno di squadra Chris Froome (poi trionfatore quattro volte alla Grande Boucle) e Vincenzo Nibali, l'unico (nel 2014) non Team Sky (ora Ineos) ad arrivare sui Campi Elisi in maglia gialla nel “dopo Wiggo”. Su quel Tour c'è però il “ma” di quanto successe in salita nelle frazioni di La Toussuire e Peyragudes, ovvero se l'allora scudiero Froome avesse potuto fare la propria corsa anziché rispettare gli ordini di scuderia, che volevano Wiggins capitano incontrastato e designato finalizzatore del progetto Sky di issare finalmente la Union Jack in terra francese. Un altro “ma” venne poi posto nel marzo 2018 da un comitato parlamentare d'inchiesta britannico, che in un rapporto accusò il Team Sky e Wiggins di aver abusato di esenzioni terapeutiche per utilizzare un farmaco altrimenti proibito (il triamcinolone), non per curare l'asma, ma per migliorare le prestazioni in sella. Accuse sempre rispedite al mittente dai diretti interessati.



Il 2012 fu l'anno d'oro di Wiggins, che si aggiudicò pure Parigi-Nizza, Giro di Romandia, Giro del Delfinato e l'oro nella cronometro su strada ai Giochi di Londra. “Tornando” così all'amore originale della lotta contro il tempo, iniziato nei velodromi. Per il pistard Wiggo, in carriera, 10 ori tra Mondiali e Olimpiadi, più svariati argenti e bronzi e 4 anni da detentore del record dell'ora (54,526 km nel 2015, prima dell'exploit nel 2019 del belga Victor Campenaerts con 55,089 km). Sir Bradley divenne anche campione iridato a cronometro su strada a Ponferrada (Spagna) nel 2014.



Basette, tatuaggi, una collezione di chitarre e una di Lambrette. Wiggins è un personaggio rock. Successi e sofferenze: dall'abbandono in tenera età da parte del padre Gary all'abuso di alcol dopo le tre medaglie ai Giochi di Atene 2004, dal quale uscì anche grazie alla nascita del figlioletto Ben. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 07:00

