Giovanni Visconti, il ciclismo e la sua Sicilia alla vigilia del Giro d'Italia

Tutto pronto in Sicilia per la partenza del Giro d'Italia 2020. Domani il via con la crono Monreale-Palermo. E tra i protagonisti di questo avvio (e non solo) vuole esserci Giovanni Visconti (Vini Zabù Ktm), reduce dai Mondiali di Imola con la nazionale azzurra.

Si parte dalla tua Sicilia, una grande emozione:

“Partire da qui è bello, quest'anno in particolar mondo non ci avrei mai pensato di partire praticamente da casa. Infatti il via domani è praticamente a un chilometro in linea d'aria da dove ho vissuto per vent'anni. C'è anche un po' di emozione e tensione, vorrei fare subito bene ma sono consapevole della difficoltà di questa crono. Ma di sicuro prima di lasciare la Sicilia voglio lasciare il segno”.

Che obiettivi hai per questa Corsa Rosa?

“Voglio qualche tappa e ce ne sono tante adatte alle fughe. Vogliamo risparmiare energia dove non serve per trovare il colpo in quelle decisive”.

Un Giro anomalo che si corre in ottobre dopo l'emergenza Covid. Quanto vi preoccupa?

“Il meteo può creare delle insidie, ma si spera di passare almeno una settimana buona qui al Sud, poi penseremo anche al maltempo. Il percorso però è impegnativo quasi tutti i giorni, molto bello. Non sarà scontata anche la volata. Ci sarà un Giro più stile Vuelta stavolta”.

Tanti big al via, chi vedi favorito?

“Thomas e Yates di sicuro, così come Nibali. Ma occhio anche all'Astana, che si presenta qui con tre nomi come Miguel Angel Lopez, reduce dal Tour, Jakob Fuglsang e Aleksandr Vlasov. Sarà la squadra più forte in salita e verrà fuori il capitano dalle salite. Per Nibali il podio è alla portata ma saranno almeno 6-7 ad ambire a quei posti e sarà molto dura”.

Italia che dopo un Tour deludente e da un Mondiale con tante polemiche. Te l'aspettavi?

“Non siamo stati forti come le altre Nazionali, questa è la verità. Al momento l'Italia non ha corridori come Alaphilippe o Van Aert. Se le salite fossero state più dure e lunghe, sicuramente avremmo potuto dire la nostra. Perché la squadra era forte, ma per un altro tipo di percorso”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 18:49

