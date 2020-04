Valverde compie 40 anni, il ciclismo internazionale lo ha perdonato

E’ uno dei più grandi ciclisti degli ultimi venti anni a livello internazionale, sicuramente il più longevo e vincente. Alejandro Valverde, campione del mondo nel 2018 e oltre 100 gare vinte in carriera (con 4 Liegi, una Vuelta e pure due podi a Giro e Tour) compie oggi 40 anni. Ed è un anniversario importante per un campione: normalmente nello sport a 40 anni hai chiuso, tranne rare importanti eccezioni che tutti conosciamo (nel calcio vedi Buffon, per fare un esempio degno). Voglia di ritirarsi nemmeno un po’, visto che il fuoriclasse di Murcia, Spagna del Sud, ha appena detto che “se le Olimpiadi di Tokyo sono state spostate di un anno, nel 2021, io voglio esserci. Se meriterò la convocazione, naturalmente”. Si, perché Valverde ha vinto quasi tutto, ma non una medagli olimpica, nonostante tre partecipazioni passate ai Giochi. Per la verità, Valverde fino al 2018 sembrava eterno piazzato e mai vincente anche al Mondiale, vinto a 38 anni già compiuti in Austria. In fondo, quella maglia iridata Don Alejandro, oggi lo chiamano così quasi con rispetto, se l’era meritata da anni. Però, che goduria per noi italiani: l’abbiamo visto perdere dal nostro Paolo Bettini per anni e anni, soprattutto al Mondiale. Dal 2003 al 2014 aveva collezionato quattro bronzi e due argenti iridati; una statistica che da solo poteva farlo entrare in pompa magna nell’Olimpo, non particolarmente gradito, degli eterni piazzati, dei magnifici perdenti. Invece lui, don Alejandro, sempre in forma ma ormai piegato da calvizie incipiente, ha reagito e quel Mondiale se l’è portato a casa a 38 anni suonati. La Spagna se lo tenga stretto, il neo quarantenne Valverde, uscito male dallo scandalo doping di Operaciçn Puerto, che lo ha costretto a una squalifica di due anni (2010-2012); con la forza del talento e della passione ha cancellato quella macchia e ha riequilibrato la sua carriera fino ai 40 anni di oggi. Gareggerà almeno altre due stagioni, ha detto. Ora il ciclismo mondiale può rendergli merito. Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Aprile 2020, 12:40

